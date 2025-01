Zuckersteuer hätte laut Studie positiven Effekt für Kinder

Eine Zuckersteuer auf Getränke würde sich positiv auf die Gesundheit, besonders von Kindern, auswirken. Das bestätigt eine neue Studie, die vom Gesundheitsministerium beauftragt wurde. "Viele Getränke, die speziell für Kinder vermarktet werden, enthalten Unmengen an Zucker", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag. Dadurch erhöhe sich das Krankheitsrisiko deutlich. In Österreich ist jedes vierte Mädchen und jeder dritte Bub übergewichtig oder adipös.

von APA