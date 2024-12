Zahlreiche Tote bei mehreren israelischen Attacken in Gaza

Dort seien Dutzende Vertriebene untergekommen. Unter den Getöteten soll demnach auch der Bürgermeister der Stadt sein. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, den Bericht zu prüfen.

Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden binnen 24 Stunden 55 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet. Seit Beginn des Krieges vor gut 14 Monaten kamen demnach mehr als 44.900 Menschen ums Leben. Die Angaben unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern und lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Palästinensischen Berichten zufolge sind unter den Opfern auch immer wieder viele Zivilisten.

Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem gab im auslaufenden Jahr 10,3 Millionen US-Dollar für karitative und humanitäre Aufgaben und Projekte im Gazastreifen und in der Westbank aus und unterstützte damit 140.000 Personen direkt. 6,3 Millionen US-Dollar gingen in den Gazastreifen und vier Millionen in das Westjordanland, hieß es einem Bericht und Nothilfe-Appell des Patriarchats, über den die Katholische Nachrichtenagentur am Samstag berichtete.