Wüste Schlägerei in Bregenz fordert drei Verletzte

In der Nacht auf Sonntag ist es in der Bregenzer Innenstadt zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, die laut Polizei zwei leicht und einen schwer Verletzten gefordert hat. Rund zehn zum Teil stark alkoholisierte Personen hätten kurz vor Mitternacht in einem Lokal "vehement Einlass in die dortige geschlossene Gesellschaft" verlangt. Als die Geschäftsführerin der Gruppe den Einlass verweigerte, eskalierte die Situation.

von APA