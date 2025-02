Weltpremiere in Berlin von Film über Hamas-Geisel

Der Film, der auch private Videos der Familie Cunio verarbeitet, feierte auf der Berlinale seine Weltpremiere. Shoval verbindet eine Freundschaft mit David Cunio, den er gemeinsam mit dessen Bruder Eitan als Hauptdarsteller für seinen Debütfilm "Youth" (2013) engagierte. Er blieb in Kontakt mit der Familie Cunio - auch nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem mehrere Mitglieder der Familie aus dem Kibbuz Nir Oz in den Gazastreifen entführt wurden.

David Cunios Frau und die beiden gemeinsamen Töchter sind mittlerweile frei - doch sein Schicksal bleibt unklar. Auch der jüngere Bruder Ariel soll sich noch in der Gewalt der Hamas befinden.

Zur Berlinale-Eröffnung am Donnerstag hatten Promis wie Andrea Sawatzki und Ulrich Matthes auf dem roten Teppich an Cunio erinnert. Auch Berlinale-Chefin Tricia Tuttle hielt ein Bild Cunios mit der Aufschrift "Bring David Cunio Home" hoch. Die US-Amerikanerin leitet die Filmfestspiele in diesem Jahr zum ersten Mal.

Vergangenes Jahr war das Filmfestival gebeten worden, auf der Abschlussgala für den Schauspieler einzutreten - was aber versäumt wurde, wie Tuttle in mehreren Interviews sagte. Sie hatte angekündigt, sich bei Cunio und seiner Familie zu entschuldigen. "Hier bei der Berlinale ist im vergangenen Jahr viel reflektiert worden", sagte Tuttle nun zur Premiere von "Michtav Le"David".

Regisseur Shoval sagte der dpa, die Aktion auf dem Teppich habe ihn sehr berührt. "Das war ein einfacher Akt des Humanismus und der Solidarität - und des Glaubens daran, Mensch zu sein und an jemanden zu denken, der in Gefahr ist. Das war sehr herzerwärmend."

Auf Aufnahmen vom 7. Oktober 2023 hat Shoval nach eigenen Angaben in dem Film bewusst verzichtet. Stattdessen nutzte er Casting-Aufnahmen für "Youth", von den Brüdern Cunio selbst gedrehtes Behind-the-Scenes-Material aus 2013 und aktuelle Interviews mit den Verwandten und der Ehefrau des vermissten Schauspielers.

"Übrigens hoffe ich auf eine sehr romantische Art und Weise, dass der Film die Grenzen von Zeit und Raum überschreitet und dass David etwas fühlt", betonte Shoval. "Er wird den Film spüren und er wird wissen, dass wir auf ihn warten."