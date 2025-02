Warnungen vor Diktatfrieden für Ukraine im Nationalrat

Meinl-Reisinger, die als künftige Außenministerin gehandelt wird, kritisierte die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über die Ukraine, ohne dass diese mit am Verhandlungstisch sitzt. "Nicht über die Ukraine ohne die Ukraine und nicht ohne Europa über Europa, das muss das Motto sein", so die NEOS-Chefin. Bei dem Krieg gehe es nicht bloß um einen Kampf um ein Territorium, sondern um die Souveränität der Ukraine, aber auch um die Art zu leben in Europa. Zudem habe sich in den vergangenen Tagen gezeigt, dass das grundsätzlich "feste Band der transatlantischen Beziehungen Risse bekommen" habe. Die EU müsse daher selbst für ihre Sicherheit sorgen. Es sei viel geredet worden von Weckrufen und einer Zeitenwende, nun müssten "den Worten Taten folgen", forderte Meinl-Reisinger.

Auch der scheidende Außenminister und Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hielt ein flammendes Plädoyer für die europäische Einigkeit. Er empfahl angesichts der aktuellen Entwicklung "ein bisschen kühlen Kopf und Augenmaß" zu bewahren und nicht bei jeder Äußerung von US-Präsident Donald Trump in "Schnappatmung zu verfallen". "Wir sind nicht schwach, wir geben nur derzeit ein Bild der Schwäche ab", fordert er mehr Selbstbewusstsein als EU. Europa habe ein Vielfaches an Hilfe geleistet für die Ukraine als die USA und es werde keinen Deal geben, ohne dass über die in Europa eingefrorenen russischen Vermögen gesprochen wird.

Ganz anders die Sichtweise der FPÖ. "Um die westlichen Werte geht es hier nicht", meinte die freiheitliche Abgeordnete Susanne Fürst, vielmehr kämpfe die Ukraine um ihr eigenes Überleben. Es gehe um Sicherheit, um die NATO-Erweiterung "und um Bodenschätze und Milliarden". Der EU-Kommission und den anderen Parteien im Nationalrat warf Fürst vor, seit drei Jahren eine sachliche Einschätzung des Kriegs zu verweigern. Stattdessen gebe es irrationale emotionale und moralisierende Reaktionen und eine "Heroisierung des ukrainischen Präsidenten", so Fürst und sprach von "Kriegstreiberei".

Wer nicht verstanden habe, dass es sich bei diesem Krieg nicht um einen symmetrischen handle, sondern um einen Angriffskrieg, lebe "in einer Traumwelt", kritisierte die SPÖ-Mandatarin Petra Bayr. Auch Grünen-Chef Werner Kogler betonte, dass es zu einem dauerhaften Frieden, Unabhängigkeit und Freiheit auch Sicherheit brauche. Diese schmerzliche Erkenntnis habe auch er machen müssen. "Stell dir vor, es ist Frieden und einer macht alles hin", so Kogler.

Begonnen hatte die Nationalratssitzung am Mittwoch mit einer Schweigeminute für das 14-jährige Opfer des jüngsten Terroranschlags in Villach und der Angelobung von Michael Gmeindl (FPÖ), der das Mandat von Norbert Hofer übernimmt.