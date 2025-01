Vogelgrippe: USA investieren mehr als 300 Millionen Dollar

Die USA wollen mehrere hundert Millionen Dollar in den nationalen Kampf gegen die Vogelgrippe investieren. Wie die Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden am Freitag (Ortszeit) mitteilte, sollen 306 Millionen Dollar (296 Millionen Euro) in Bereitschafts- und Überwachungsprogramme sowie die medizinische Forschung gegen das H5N1-Virus fließen.

von APA