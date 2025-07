Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Ukraine-Sonderkoordinator Wolfgang Anzengruber beteiligen sich am Donnerstag und Freitag in Rom an der "Ukraine Recovery Conference 2025". Die Konferenz wird von Rom und Kiew organisiert, um internationale Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine zu erreichen. Aus Wien reist auch eine Wirtschaftsdelegation von Industriellen zur Konferenz. Als Gast ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dabei.

von APA