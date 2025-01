Ukraine verlor im Vorjahr 3.600 Quadratkilometer an Moskau

Eine offizielle Bestätigung für die Zahlen gibt es nicht. Mitte Dezember hatte der ukrainische Telegramkanal UA War Infographics die Eroberungen der russischen Truppen seit Jahresbeginn 2024 auf gut 2.800 Quadratkilometer taxiert. Allerdings hat die Ukraine auch im Dezember noch 510 Quadratkilometer verloren. Auffällig ist, dass die Gebietsverluste für Kiew nach der eigenen Sommeroffensive und den Eroberungen im westrussischen Gebiet Kursk deutlich zugenommen haben.

Auch nach dem Jahreswechsel rücken die russischen Truppen weiter vor. So sollen sie in den letzten 24 Stunden in der östlichen Region Donezk bei Kurachowe, in der Nähe der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk, aber auch in der umkämpften Stadt Torezk Geländegewinne erzielt haben.

Ein Reporter der russischen Zeitung "Iswestija" ist unterdessen nach deren Angaben von einer ukrainischen Drohne getötet worden. Die ukrainische Armee habe das zivile Auto des Mannes bei Donezk in der Ostukraine mit einer Drohne angegriffen. Das Auto sei weit von der Front entfernt gewesen. Die russische Nachrichtenagentur RIA teilte mit, zwei ihrer Korrespondenten seien ebenfalls in dem Auto gewesen und verletzt worden, ebenso zwei Journalisten einer lokalen Publikation.