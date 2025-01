Trump will wieder Kontakt zu Nordkoreas Machthaber Kim

US-Präsident Donald Trump will Kontakt zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un aufnehmen. "Ich werde ihne wieder kontaktieren", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Sender Fox News. In seiner ersten Amtszeit hatte sich Trump um einen Deal mit Kim bemüht, doch gab es bei zwei Gipfeltreffen keinen Durchbruch. Trump wollte Kim mit wirtschaftlichen Zugeständnissen dazu bringen, auf seine Atomwaffen zu verzichten.

von APA