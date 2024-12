Trump macht kurz vor Shutdown Schuldenobergrenze zum Thema

Es werde keine Zustimmung zu irgendetwas geben, bis die Grenze abgeschafft werde, sagte er dem Sender ABC. Trump hatte sich am Vortag - flankiert von seinem Berater Elon Musk - gegen einen fertigen Kompromiss der Republikaner und Demokraten zum Haushaltsstreit gestellt und ihn damit gestoppt. Ob die Abgeordneten sich auf Trumps Forderung einlassen würden, war zunächst unklar.

Am Nachmittag (US-Zeit) kündigten die Republikaner an, sich intern auf einen neuen Vorschlag geeinigt zu haben. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt, auch nicht, ob der Entwurf den Kongress passieren würde. Der führende Demokrat in der Kongresskammer, Hakeem Jeffries, bezeichnete die Diskussion über die Schuldenobergrenze als "bestenfalls verfrüht". Diese ist formell erst mal ausgesetzt bis zum 1. Jänner. Vermutlich werden sich die Abgeordneten erst im Frühjahr damit befassen müssen.

Die Obergrenze bezieht sich auf die Gesamtsumme der Schulden. Sie wurde 1939 erstmals eingeführt und musste seitdem mehr als hundert Mal angehoben werden. Die in der Nacht auf Samstag auslaufende Finanzierung betrifft die genehmigten Ausgaben. Der Kongress soll eigentlich bis zum Anfang des Fiskaljahres am 1. Oktober die Finanzierung von 438 Regierungseinrichtungen sicherstellen. Allerdings reißen die Abgeordneten regelmäßig die Frist. Dann werden Übergangshaushalte eingesetzt.

Sollte sich der Kongress nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen, würden ab Samstag Teile des Verwaltungs- und Regierungsapparats heruntergefahren, wie zuletzt in den Jahren 2018 und 2019 während Trumps erster Amtszeit. Kurz vor Weihnachten hätte dies etwa Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Auch die Gehaltsschecks von mehr als zwei Millionen Bundesangestellten wären betroffen.

Eigentlich soll Trump erst am 20. Jänner das Präsidentenamt übernehmen. Allerdings verfügt er über einen erheblichen Einfluss auf die Republikaner. Er und Tesla-Chef Musk - der reichste Mann der Welt - hatten am Mittwoch den Entwurf zum Übergangshaushalt faktisch abgeschossen. Sie drohten unter anderem damit, sich bei den nächsten Vorwahlen gegen zustimmungsbereite Republikaner zu stellen. In den USA finden 2026 die Zwischenwahlen zum Kongress statt.

Trump will in seiner zweiten Amtszeit ab dem 20. Jänner Steuererleichterungen beibehalten, was die Staatseinnahmen um acht Billionen Dollar über zehn Jahre reduzieren könnte. Gleichzeitig will er gewisse Ausgaben wie die für die Gesundheitsversorgung von Rentnern nicht kürzen. Zudem will er massive Ausgaben für die Grenzsicherheit und für die Zwangsausweisungen von Einwanderern ohne Aufenthaltsgenehmigung tätigen. Für viel von dem benötigten Geld dürfte Experten zufolge eine Neuverschuldung notwendig sein. Damit droht Trump jedoch ständiger und langwieriger Streit über die Schuldenobergrenze im Kongress, da die Mehrheiten der Republikaner knapp sein werden und es in den USA keinen Fraktionszwang gibt.

Die republikanische Abgeordnete Nancy Mace erklärte, der Kongress solle es einfach auf den Shutdown ankommen lassen und bis zu Trumps Amtsantritt die Regierung dicht machen. "Lasst uns am 20. Jänner einen Reset machen", schrieb sie auf den Sozialen Medien. "Das ist nicht der angsteinflößende Shutdown, wie es die Lügenpresse vormachen will."