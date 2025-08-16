News Logo
ABO

Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Putin und Trump zeigten sich zufrieden, ohne Details zu nennen
©AFP, APA, DREW ANGERER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump informiert den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weitere europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Das erfuhr die dpa in der Früh aus deutschen Regierungskreisen. Zuvor war beim Ukraine-Gipfel in Alaska kein greifbares Ergebnis bekannt geworden. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein US-Amtskollege Donald Trump sprachen zwar anschließend von konstruktiven und produktiven Gesprächen.

von

"Wir haben das Ziel noch nicht erreicht", sagte Trump jedoch nach dem Treffen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage vor der Presse. "Aber die Chancen stehen sehr gut, dass wir es erreichen."

Putin sagte, der Gipfel könne hoffentlich ein Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Von der Ukraine und den Europäern erwarte er, dass sie das Ergebnis des Treffens akzeptierten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Russland und Ukraine setzen gegenseitige Angriffe fort
Libanons Regierungschef Nawaf Salam
Politik
Geplante Entwaffnung: Hisbollah-Chef warnt vor Bürgerkrieg
Aufnahme aus der Region Dnipropetrowsk
Politik
Ukrainische Armee erobert sechs Dörfer in Donezk zurück
Kriegsschäden im Gazastreifen
Politik
UN: Seit Ende Mai 1.760 Hilfesuchende in Gaza getötet
Trump vor dem Abflug nach Anchorage
Politik
Trump: Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe
Japans "Tenno" Naruhito bei Gedenkzeremonie zum 2. Weltkrieg
Politik
Japan gedenkt 80 Jahre Kriegsende: Tenno spricht von "Reue"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER