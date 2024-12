Trauertag in Aserbaidschan nach Flugzeugabsturz

In Aserbaidschan hat nach dem Absturz einer Passagiermaschine der Azerbaijan Airlines in Kasachstan ein Trauertag begonnen. Das Flugzeug mit 67 Insassen war am Mittwoch in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gestartet. Bei dem Unglück kamen nach offiziellen Angaben 38 Menschen ums Leben, 29 überlebten teils schwer verletzt. Flaggen in Aserbaidschan wurden auf halbmast gesetzt, wie die kasachische Agentur Tengrinews unter Berufung auf örtliche Medien berichtete.

von APA