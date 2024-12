Todesschüsse bei Wiedereröffnung von Haitis größtem Spital

Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Gruppe von Journalisten in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind am Dienstag mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. "Was heute passiert ist, ist inakzeptabel", sagte Leslie Voltaire, Chef des haitianischen Übergangsrates der Präsidentschaft, am Dienstag. Unter den Toten seien zwei Reporter und ein Polizist, sagte ein Journalist vor Ort der Nachrichtenagentur Reuters unter der Bedingung der Anonymität.

von APA