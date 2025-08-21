Texas beschließt umstrittene Reform der Wahlkreise

Die Republikaner, die die Politik in Texas seit mehr als zwei Jahrzehnten dominieren, haben die seltene Neuordnung mitten in der Legislaturperiode noch vor den nächsten Kongresswahlen vorgenommen. Ihr Ziel ist, bei den Wahlen im kommenden Jahr fünf bisher von den Demokraten gehaltene Sitze zu gewinnen.

Trump hat seine Parteifreunde in Texas zu der Neuordnung aufgefordert, weil die Republikaner im Repräsentantenhaus eine Mehrheit von nur drei Sitzen haben. Erfahrungsgemäß verliert die Partei des Präsidenten Mandate bei den sogenannten Midterms, den Zwischenwahlen zum Kongress, bei denen das Repräsentantenhaus und ein Teil des Senats neu gewählt werden. Zudem sind die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtsantritt im Jänner gesunken. Die neue Karte der Wahlkreise muss noch mit der Version des Senats von Texas in Einklang gebracht werden.

Der texanische Abgeordnete der Demokraten, John Bucy, warf den Republikanern vor, sich dem Willen Trumps zu beugen und die Stimmen von Schwarzen, Latinos und Wählern mit asiatischen Wurzeln zu schwächen. "Das ist keine Demokratie, das ist Autoritarismus in Echtzeit", sagte Bucy am Mittwoch im Abgeordnetenhaus. "Das ist die Karte von Donald Trump. Sie schafft eindeutig und absichtlich fünf weitere republikanische Sitze im Kongress, weil Trump selbst weiß, dass die Wähler seine Agenda ablehnen."

Die Neuordnung der Wahlkreise in Texas hat einen landesweiten Streit ausgelöst. Gouverneure beider Parteien haben bereits damit gedroht, ähnliche Schritte in anderen Bundesstaaten einzuleiten. So treibt der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, eine Neuordnung voran, um fünf Sitze der Republikaner zu gewinnen. Auch republikanisch geführte Bundesstaaten wie Ohio und Florida sowie demokratisch kontrollierte Bundesstaaten wie Maryland und Illinois ziehen ähnliche Schritte in Erwägung.