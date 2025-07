Syrische Truppen nach Kämpfen nach Sweida entsandt

Anführer der bewaffneten, drusischen Kämpfer und Vertreter der Regierungskräfte hatten zuvor über eine Waffenruhe verhandelt, wie ein Sprecher der Religionsgruppe am Montag erklärte. In der Region in Südsyrien waren am Sonntag Kämpfe zwischen Drusen und bewaffneten Beduinen ausgebrochen. Laut Aktivisten wurden etwa 100 Menschen getötet. Die syrische Übergangsregierung schickte daraufhin Truppen in das Gebiet. Auch Israel griff in den Konflikt ein und griff Panzer der Regierungstruppen an.

Zwischen Beduinen (nomadische Wüstenbewohner) und Drusen (aus Abspaltung vom Islam hervorgegangene religiöse Minderheit) in Sweida gibt es schon seit langer Zeit Konflikte, die immer wieder in Gewalt münden. Im April und Mai waren bei Gefechten zwischen Anhängern der neuen islamistischen Regierung in Damaskus und der religiösen Minderheit der Drusen dutzende Menschen getötet worden. Seit dem Sturz des langjährigen Herrschers Bashar al-Assad in Syrien im Dezember ist der Bürgerkrieg zwar beendet, doch die Sorge um die Rechte und die Sicherheit von Minderheiten unter den Islamisten hat zugleich zugenommen.