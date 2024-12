Stromkabelstörung: "Russische Schattenflotte" verdächtigt

Nach der Störung eines Stromkabels in der Ostsee haben finnische Ermittler einen Öltanker in Verdacht. Das Schiff "Eagle S" sei festgesetzt worden, so die Polizei in Helsinki am Donnerstag. Das Schiff ist unter Flagge der Cookinseln unterwegs. Laut "Financial Times" wird der Frachter mit der russischen Schattenflotte in Verbindung gebracht - also mit Schiffen, die Russland inoffiziell benutzen soll, um in Umgehung von Sanktionen etwa sein Öl in andere Länder zu liefern.

von APA