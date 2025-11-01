News Logo
ABO

Strabag wehrt sich gegen Vorwürfe aus Ungarn

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
János Lázár wirft Baukonzern Unterstützung der Opposition vor
©AFP, APA, ATTILA KISBENEDEK
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Konflikt zwischen der Strabag und der ungarischen Regierung um einen von der Strabag gebauten Abschnitt der ungarischen Autobahn M30 hat sich verschärft: Der ungarische Verkehrsminister János Lázár von der Regierungspartei Fidesz warf dem österreichischen Baukonzern vor, die oppositionelle TISZA-Partei von Péter Magyar zu unterstützen. Die Strabag solle die Bauschäden beheben und aus dem Land verschwinden, forderte der Minister. Die Strabag wies den Vorwurf von sich.

von

Der Minister beschuldigte die Strabag in einem Facebook-Beitrag, die Strabag finanziere die Oppositionspartei und beauftrage für sie Meinungsumfragen, wie die Tageszeitungen "Kurier" und "Kronen Zeitung" berichteten. Der TISZA-Partei werden bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2026 gute Chancen eingeräumt.

"Wir möchten klarstellen, dass unser Unternehmen keine politische Partei in Ungarn finanziert, keine Meinungsumfragen durchführt oder unterstützt und in keiner Weise mit der TISZA-Partei verbunden ist", teilte die Strabag dem Onlineportal Telex mit. Aber auch die TISZA-Partei stellte jegliche Unterstützung aus dem Ausland oder von Unternehmen in Abrede. Der Konzern kommentiere die politischen Ansichten des Ministeriums nicht und wolle weiterhin mit dem Ministerium zusammenarbeiten, berichtete Telex.

Auslöser für den Streit: Die Strabag errichtete den Bauabschnitt der M30 zwischen Miskolc und Szikszó. Dieser ist seit Februar 2024 wegen Bauschäden gesperrt. Laut dem ungarischen Bau- und Verkehrsministerium sackte die Fahrbahn ab. Die Schäden sollten laut dem Ministerium bis Ende Oktober dieses Jahres behoben werden, was jedoch nicht erfolgte.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker reagierte in einer Aussendung mit scharfen Worten, wird doch die Strabag von Hans Peter Haselsteiner dominiert. "Wenn ein österreichischer Großunternehmer, der seit Jahren als Hauptfinancier der NEOS gilt, in einem Nachbarland aktiv in den Wahlkampf eingreift, dann ist das ein außenpolitischer Sprengsatz ersten Ranges", erklärte Hafenecker. NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, deren Partei eng mit Haselsteiners Netzwerk verbunden sei, müsse umgehend klarstellen, was sie über diese Vorgänge wisse und ob ihr Ministerium oder EU-nahe Stellen in irgendeiner Form involviert gewesen seien, so Hafenecker.

Member of the new Hungarian Orban's government, Construction and Investment minister Janos Lazar is seen prior to their oath in the parliament building on May 24, 2022. On April 3, 2022, Hungarian Prime Minister Orban's right-wing Fidesz party won its fourth consecutive two-thirds majority since 2010. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Präsidentin Hassan nach offiziellen Angaben im Amt bestätigt
Politik
Präsidentin Hassan zur Wahlsiegerin in Tansania erklärt
Studenten gedenken in Novi Sad der Opfer
Politik
Serbiens Präsident entschuldigt sich bei Studenten
Politik
Neue Angriffe Moskaus und Kiews auf Energieinfrastruktur
Mehr als 42 Millionen Amerikaner auf Unterstützung angewiesen
Politik
US-Richter ordnet Beibehaltung von Lebensmittelhilfen an
D66 von Rob Jetten hat die Wahl gewonnen
Politik
Linksliberale D66 gewinnt Wahl in Niederlanden
Sumy war bereits öfter Ziel von Angriffen
Politik
Elf Verletzte bei russischem Angriff auf Sumy
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER