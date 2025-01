Steirische Landesregierung stopp Projekt Leitspital

Die steirische Landesregierung aus FPÖ und ÖVP hat in ihrer Sitzung am Donnerstag den Stopp für das umstrittene obersteirische Leitspital Liezen verkündet. Nun soll ein Alternativkonzept entwickelt werden. Dabei soll der Ausbau des bestehenden LKH Rottenmann im Fokus stehen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die beiden anderen Spitäler im Bezirk - Schladming und Bad Aussee - als "Gesundheitsstandorte" bezeichnet werden, wobei die Definition dafür bisher unklar war.

von APA