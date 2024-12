Steirer von eigener Klapperschlange gebissen

Ein Obersteirer ist am vergangenen Wochenende offenbar von seiner eigenen Klapperschlange gebissen worden. Der Mann wurde laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" zunächst von der Rettung, die er selbst gerufen hatte, in das LKH Knittelfeld gebracht. Von dort transportierte ihn ein Hubschrauber ins AKH Wien. Eine Sprecherin bestätigte lediglich, dass ein Patient mit einem Schlangenbiss behandelt wurde. Am Dienstag hatte er das AKH aber schon wieder verlassen.

von APA