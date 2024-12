Staatsmedien: Attentäter tötete Polizeichef im Südiran

In Irans südlicher Hafenstadt Bandar Lengeh hat ein Selbstmordattentäter am Samstag den Polizeichef getötet. Das berichteten iranische Staatsmedien. Der nicht identifizierte Attentäter sei ebenfalls getötet und ein weiterer Polizeibeamter bei dem Anschlag vor einem Polizeipräsidium in der Hafenstadt am Golf verletzt worden, hieß es in den Medienberichten.

von APA