SPÖ und FPÖ begehen politischen Aschermittwoch

Zum dritten Mal wird Bundesparteichef Herbert Kickl heuer den traditionellen Politischen Aschermittwoch der FPÖ in der Jahnturnhalle in Ried nutzen, um seine Fans auf Blau einzuschwören. Nach den gescheiterten Regierungsgesprächen mit der ÖVP erwartet die rund 2.000 Gäste beim Heringsschmaus ein deftiger politischer Kehraus. Seit 2020 aschermittwocherprobt ist der steirische SPÖ-Chef Max Lercher - er lädt in die Freizeitanlage Zechner im obersteirischen Kobenz.

von APA