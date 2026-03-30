Wie viel ist zu viel? Ein Blick auf sexuelle Belästigung

Was fällt im Strafrecht unter sexuelle Belästigung?

Der Begriff ist in diesem Bereich eng gefasst und verbietet, vereinfacht gesagt, unerwünschte körperliche Übergriffe (beispielsweise „Grapschen“). Dabei geht es im Wesentlichen um „intensive“ – also nicht bloß flüchtige – Berührungen der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Auch Berührungen von Körperregionen, die der Geschlechtssphäre gehören (wie Gesäß oder Oberschenkel) und die damit zusammenhängende Verletzung der Würde zählen zur sexuellen Belästigung. Vergewaltigung und geschlechtliche Nötigung sind eigene Tatbestände. Seit September 2025 fällt zudem das unaufgeforderte Versenden von Genitalbildern (oft ist von „Dick-Pics“ die Rede) unter sexuelle Belästigung. Der Tatbestand nach dem StGB wird mit Freiheitsoder Geldstrafen bestraft.

Was regelt das Gleichbehandlungsgesetz im Arbeitsumfeld?

Das Gleichbehandlungsgesetz definiert den Tatbestand anhand von vier Punkten: Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn – erstens – ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das – zweitens – die Würde der Person verletzt und – drittens – unerwünscht ist sowie – viertens – das Arbeitsumfeld beeinträchtigt, also für den oder die Betroffene negative Folgen am Arbeitsplatz hat oder im Zusammenhang mit dem Zugang zu Gütern und Dienstleistungen.