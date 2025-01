Selenskyj tauscht Kommandant an Ostfront aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum dritten Mal binnen eines Jahres den Kommandanten am Frontabschnitt zur Verteidigung der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Osten ausgetauscht. In seiner Videoansprache am späten Sonntagabend erklärte Selenskyj, er habe den neuen Kommandanten der ukrainischen Bodentruppen, Generalmajor Mychailo Drapatyj, mit der Leitung der operativ-strategischen Gruppe Chortyzja beauftragt.

von APA