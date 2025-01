Sechs Tote bei Militäroffensive Israels im Westjordanland

Bei einem neuen größeren Militäreinsatz Israels in der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. 35 weitere Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die Armee hatte zuvor mitteilt, gemeinsam mit dem Inlandsgeheimdienst und Polizeikräften habe man einen "Anti-Terror-Einsatz" in der Stadt gestartet, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt.

von APA