Schallenberg zu von der Leyen: Österreich bleibt verlässlich

Die EU-Kommissionschefin gratulierte Schallenberg zur Ernennung als geschäftsführender Bundeskanzler Österreichs, wie sie auf X mitteilte. "Außerdem haben wir über die aktuellen Themen und Fragen gesprochen, an denen Europa und Österreich gemeinsam arbeiten müssen."

Schallenberg betonte, er freue sich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit. Er wünschte von der Leyen, die wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus ist, außerdem eine baldige Genesung.

Schallenberg wird am Montag zu einem Antrittsbesuch in Brüssel erwartet. Vorgesehen sind dort Treffen des Interimskanzlers mit Europaparlamentspräsidentin Roberta Metsola, der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und EU-Ratspräsident Antonio Costa. Am 3. Februar findet ein EU-Gipfel zu Verteidigungsthemen statt, es ist der erste nach der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump.