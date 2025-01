Rot-grüne Koalitionsverhandlungen starten im Burgenland

Im Burgenland beginnen am Dienstag die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und Grünen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Grünen-Landessprecherin Anja Haider-Wallner treffen sich um 14 Uhr mit ihren Verhandlungsteams im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt. Zuvor beschäftigen sich am Vormittag ÖVP und FPÖ damit, dass die Gespräche über die künftige Landesregierung ohne sie über die Bühne gehen werden.

von APA