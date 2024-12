Seit einer Woche ist der britische Popstar Robbie Williams auf Tour. Allerdings nicht auf großen Konzertbühnen, sondern in europäischen Kinosälen, wo er gemeinsam mit dem australischen Regisseur Michael Gracey sein Biopic "Better Man" vorstellt. Am Sonntagabend feierte der ungewöhnliche Streifen, in dem Williams dank Special Effects von einem Affen verkörpert wird, im Kölner Cinedome seine Deutschlandpremiere. Regulärer Kinostart in Österreich ist am 2. Jänner.

von APA