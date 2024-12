An der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) tätige Lehrende wollen mit einem Trainingsprogramm für Schulen an ebendiesen Gewalt verringern und "alternative Konfliktlösungen" verankern. Mit Mitteln wie etwa "fairen" Rauf- bzw. "Ranggelkämpfen" oder einem "Wuttunnel", in den die Kinder ihre Wut schreien können, wolle man "personale und soziale Kompetenzen stärken" und damit eine "Basis für nachhaltige Gewaltprävention schaffen", sagte die PHT-Lehrende Vera Zass im APA-Gespräch.

von APA