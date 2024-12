Putin "stolz" auf Erfolge Russlands in vergangenen 25 Jahren

"Ich bin sicher, dass alles gut wird. Wir werden nur vorwärts gehen", betonte der Kremlchef. Die nur dreieinhalb Minuten lange Neujahrsansprache Putins wurde als Erstes im Fernen Osten Russlands ausgestrahlt. Das größte Land der Erde erstreckt sich über elf Zeitzonen. Auf der Halbinsel Kamtschatka ganz im Osten beginnt das neue Jahr bereits neun Stunden vor der Hauptstadt Moskau, während Kaliningrad (Königsberg) an der Ostsee erst eine Stunde nach den Moskauern Silvester feiert.

Auf den Konflikt in der Ukraine ging Putin in seiner Neujahrsansprache nur mit einer vagen Anspielung ein. Er lobte aber wie schon im Vorjahr die russischen Soldaten: "An diesem Neujahrsabend sind die Gedanken, Hoffnungen von Angehörigen und Freunden, von Millionen Menschen überall in Russland bei unseren Kämpfern und Kommandanten", sagte Putin. "Ihr seid wahre Helden, die diese riesigen Mühen auf sich genommen haben", sagte der Staatschef. Sie würden Russland schützen und dem russischen Volk Sicherheit und einen stabilen Frieden sichern.

Die Neujahrsansprache fällt mit einem Zeitpunkt zusammen, zu dem die russischen Truppen in der Ukraine unablässig vorrücken. Der designierte US-Präsident Donald Trump will nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner einen möglichst schnellen Waffenstillstand herbeiführen.

Putin war am 31. Dezember 1999 erstmals Präsident geworden, nachdem sein Vorgänger Boris Jelzin abgetreten war und sich für das Durcheinander im post-sowjetischen Russland entschuldigt hatte. Die Neujahrsansprache des Präsidenten wird von Millionen Haushalten in Russland verfolgt.