Putin: Kein neues Gastransitabkommen mit der Ukraine heuer

Putin gab der Ukraine die Schuld für ihre Weigerung, das Abkommen zu verlängern, das Gas in die Slowakei, Tschechien und Österreich liefert. "Sie haben angekündigt, dass sie den Vertrag nicht verlängern werden", sagte Putin und fügte hinzu, dass Kiew damit Europa bestrafen würde. Der derzeitige fünfjährige Gastransitvertrag zwischen Russland und der Ukraine läuft Ende des Jahres aus.

Der größte slowakische Gasversorger SPP hatte sich zusammen mit Branchenvertretern aus Österreich, Ungarn und Italien für einen Weiterbetrieb des Erdgastransits durch die Ukraine stark gemacht. In einer von der SPP initiierten Erklärung an die EU-Kommission wurde die Erhaltung der Gasinfrastruktur in der Ukraine gefordert. Zu den Unterzeichnern gehört auch die österreichische Industriellenvereinigung.

Russland strebe danach, den Konflikt in der Ukraine zu beenden, zitierten die russischen Nachrichtenagenturen Putin weiters. Gleichzeitig fügte Putin hinzu, dass Russland die neue ballistische Mittelstreckenrakete mit Hyperschallantrieb namens Oreschnik erneut einsetzen könnte, dies aber nicht übereilt tue. "Wir schließen nicht aus, dass wir sie sowohl heute als auch morgen einsetzen können, wenn es nötig ist", sagte Putin. Falls nötig, so Putin, könne Russland auch stärkere Mittelstreckenwaffen einsetzen.

Zum Angebot der Slowakei, als Verhandlungsort zur Verfügung zu stehen, sagte Putin: "Wenn es dazu kommt - warum nicht? Die Slowakei nimmt aus unserer Sicht eine neutrale Position ein." Und er ergänzte: "Das ist eine akzeptable Option für uns."