Proteste in Ungarn bei Orbán-Rede zu Nationalfeiertag

Ungarns rechtskonservativer Premier Viktor Orbán hat am Samstag - am Nationalfeiertag, der an die Revolution von 1848/49 erinnert - einmal mehr die EU kritisiert. Vor dem Nationalmuseum in Budapest betonte der Regierungschef, Ungarn stehe nur vor einer Aufgabe, nämlich die Angriffe aus Brüssel abzuwehren. Dabei gab es während der Orbán-Rede Pfeifkonzerte und Rufe wie "Landesverräter". Die Polizei griff dagegen ein. Die meisten Medien durften nicht an Ort und Stelle berichten.

von APA