Prognose: Union gewinnt deutsche Bundestagswahl

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kündigte in einer ersten Reaktion einen Politikwechsel an. „Die Wahl hat die Union gewonnen“, sagte er in der ARD. „Die Menschen wollen einen Politikwechsel – und den wird es geben. Friedrich Merz wird der neue Bundeskanzler.“ Man wolle eine stabile Regierung bilden. „Das ist eine historische Niederlage für die SPD“, sagte hingegen SPD-Generalsekretär Matthias Miersch im ZDF. „Das ist ein ganz bitterer Abend.“ Er gratuliere CDU-Chef Friedrich Merz und der Union für den Regierungsauftrag. Die Ampel sei abgewählt worden. Zugleich betonte er, dass eine Regierungsbeteiligung der SPD als Juniorpartner „kein Automatismus“ sei.

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sprach von einem „historischen Erfolg“ ihrer Partei. „Wir sind offen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU“, sagte Weidel in der ARD. „Ansonsten ist kein Politikwechsel in Deutschland möglich.“ CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt bekräftigte das Nein seiner Partei zu einer Koalition mit den Grünen. Für eine Koalition seien die Grünen auch nicht nötig, sagte er mit Blick auf die laut Prognosen knappe Mehrheit von Unionsparteien mit SPD.

Unions-Kanzlerkandidat Merz hat ebenfalls wie die anderen Bundestagsparteien eine Koalition mit der in Teilen rechtsextremen AfD ausgeschlossen. Deshalb dürfte sich die Regierungsbildung schwierig gestalten. Der 69-Jährige will einen schärferen Kurs in der Asylpolitik durchsetzen. Außerdem will er die deutsche Wirtschaft nach zwei Rezessionsjahren wieder in Schwung bringen – mit weniger Bürokratie und niedrigeren Steuern.