News Logo
ABO

Präsidentin Hassan zur Wahlsiegerin in Tansania erklärt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Präsidentin Hassan nach offiziellen Angaben im Amt bestätigt
©MICHAEL JAMSON, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im ostafrikanischen Tansania ist Amtsinhaberin Samia Suluhu Hassan zur Siegerin der von gewaltsamen Protesten gegen die Regierung begleiteten Präsidentschaftswahl erklärt worden. Die Wahlkommission teilte am Samstag mit, Hassan habe knapp 98 Prozent der Stimmen erhalten. Damit steht die 65-Jährige vor einer zweiten Amtszeit. Während der Präsidentschafts- und Parlamentswahl am Mittwoch und an den Tagen danach war es zu Massenprotesten und Ausschreitungen gekommen.

von

Das UNO-Menschenrechtsbüro sprach von glaubwürdigen Berichten über mindestens zehn Tote in drei Städten. Die Regierung wies die von der Opposition genannte Zahl von Hunderten Toten als "stark übertrieben" zurück.

Der Zorn der Demonstranten richtete sich gegen den Ausschluss der beiden wichtigsten Herausforderer Hassans von der Wahl. Sie werfen der Regierung zudem massive Repressionen rund um die Wahl vor. Die Polizei ging Augenzeugen zufolge mit Tränengas und Schusswaffen gegen Demonstranten vor, die Wahlplakate von Hassan herunterrissen und Regierungsgebäude in Brand steckten. Die Behörden verhängten eine Ausgangssperre und schränkten den Zugang zum Internet ein.

Außenminister Mahmoud Thabit Kombo wies am Freitag Vorwürfe übermäßiger Gewalt durch Sicherheitskräfte zurück. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine gründliche und unparteiische Untersuchung der Vorwürfe.

Hassan hatte das Amt 2021 nach dem Tod ihres Vorgängers John Magufuli übernommen, unter dem sie seit 2015 Vizepräsidentin war. Zunächst erhielt sie Lob für eine Lockerung der repressiven Politik ihres Vorgängers. Menschenrechtler und Oppositionelle werfen ihrer Regierung jedoch in jüngster Zeit einen Kurs der Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen wie die Entführungen von Kritikern vor. Hassan hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Studenten gedenken in Novi Sad der Opfer
Politik
Serbiens Präsident entschuldigt sich bei Studenten
Politik
Neue Angriffe Moskaus und Kiews auf Energieinfrastruktur
Mehr als 42 Millionen Amerikaner auf Unterstützung angewiesen
Politik
US-Richter ordnet Beibehaltung von Lebensmittelhilfen an
D66 von Rob Jetten hat die Wahl gewonnen
Politik
Linksliberale D66 gewinnt Wahl in Niederlanden
Sumy war bereits öfter Ziel von Angriffen
Politik
Elf Verletzte bei russischem Angriff auf Sumy
Proteste gegen RSF in Al-Fashir
Politik
UNO und Rotes Kreuz klagen über Gräueltaten im Sudan
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER