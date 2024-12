Polizeirazzien in Rumänien nach Wahlannullierung

Nach der wegen Vorwürfen russischer Einflussnahme für nichtig erklärten Präsidentschaftswahl hat die Polizei in Rumänien eine Razzia durchgeführt. Drei Häuser in der zentralrumänischen Stadt Brașov seien am Samstag im Rahmen von Ermittlungen zu Vorwürfen von "Wählerbestechung, Geldwäsche und Datenmanipulation" durchsucht worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Am Freitag hatte das Oberste Gericht Rumäniens die erste Runde der Präsidentschaftswahl vollständig annulliert.

von APA