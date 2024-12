In einjährigen Ermittlungen in Deutschland und Österreich ist eine große, international und brutal agierende Bande zerschlagen worden, die rund 2.000 Menschen von Frühjahr bis November 2023 illegal über die Balkan-Route nach Mitteleuropa geschleppt haben soll. Damit erzielte sie geschätzt vier Millionen Euro an Einnahmen. 30 Personen wurden festgenommen. Einige Täter sind bereits verurteilt, etliche noch in Untersuchungshaft oder werden gesucht.

von APA