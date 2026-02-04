„Latein ist kein Luxus“: Petition zur Rettung des Latein-Unterrichts gestartet

Die Petition an den Bildungsminister könnte man im Grund auf zwei Worte in Frageform reduzieren: Was nun? Oder, etwas wortreicher: Auf welche Klientel kann der Bildungsminister verzichten? Seit nämlich Christoph Wiederkehr (35, NEOS) bekannt gegeben hat, den Lateinunterricht in den Gymnasien erheblich reduzieren zu wollen, spricht man endlich über das, was Bildung sein könnte, würde sie nicht permanent in die Richtung geistlosen Funktionierens nach neoliberalem Konzept reformiert .

Und jetzt also die „tote Sprache“ (Wiederkehr). Mehr als ein paar knöcherne Lehrergewerkschafter würden ihr nicht nachweinen, hört man.