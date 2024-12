Parteivorsitzende verhandeln am Montag wieder über Koalition

Gemeinsam mit Babler und Meinl-Reisinger soll Nehammer am Montag über jene Themen sprechen, die auf Mitarbeiterebene nicht geklärt werden können. Zuletzt tauschten sich die Chefverhandler kurz vor Weihnachten - am 23. Dezember - untereinander aus. Die Budgetgruppe arbeitete nach ganztägigen Beratungen am Freitag unterdessen auch am Samstag weiter.

In seinem Podcast "Karl, wie geht's?" betonte Nehammer am Samstag, Österreich sei nach dem Zweiten Weltkrieg von großen Koalitionen wieder errichtet worden. "Ich glaube sogar, in dem Widerspruch liegt die Lösung. Denn wenn sehr gegensätzliche Pole verpflichtet sind, in einer Regierung zusammenzuarbeiten, und eben verpflichtet sind, Lösungen zu finden, heißt das, diese Gegensätzlichkeit wird nicht auf der Straße ausgetragen." Zudem spiegle eine breite Koalition zu dritt "einen ordentlichen Anteil der Wählerinnen und Wähler" wider.