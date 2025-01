Paris gedenkt Anschlag auf "Charlie Hebdo" vor zehn Jahren

Zehn Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf die Pariser Redaktion der Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" gedenkt Frankreich am Dienstag der Opfer der Terrortat. Neben Präsident Emmanuel Macron und etlichen Ministern nimmt auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an dem Gedenken teil. Bei der Attacke auf die Zeitschrift sowie Angriffen auf eine Polizistin und auf einen koscheren Supermarkt in den Tagen darauf wurden insgesamt 17 Menschen getötet.

von APA