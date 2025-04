Papst zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

"Am Tag des Jubiläums der Kranken und der Welt des Gesundheitswesens bitte ich den Herrn, dass diese Berührung seiner Liebe diejenigen erreicht, die leiden, und diejenigen ermutigt, die sich um sie kümmern", schreibt der Papst im Angelus-Gebet, das in schriftlicher Form veröffentlicht wurde.

"Ich bete für die Ärzte, Krankenschwestern und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, denen nicht immer geholfen wird, unter angemessenen Bedingungen zu arbeiten, und die manchmal sogar Opfer von Aggressionen werden. Ihre Aufgabe ist nicht einfach und muss unterstützt und respektiert werden. Ich hoffe, dass die notwendigen Mittel in die Behandlung und Forschung investiert werden, damit die Gesundheitssysteme die Schwächsten und Ärmsten einbeziehen und ihnen Aufmerksamkeit schenken", hieß es weiter.

Der Papst richtete im Angelus-Gebet einen eindringlichen Appell für den Weltfrieden. Er rief u.a. zu Gebeten für die Ukraine auf, "die von Angriffen heimgesucht wird, die viele zivile Opfer, darunter viele Kinder, fordern". "Das Gleiche geschieht im Gazastreifen, wo die Menschen unter unvorstellbaren Bedingungen leben müssen, ohne Unterkunft, ohne Nahrung, ohne sauberes Wasser. Lasst die Waffen schweigen und den Dialog wieder aufnehmen; lasst alle Geiseln frei und lasst der Bevölkerung helfen", so Franziskus.

"Beten wir für den Frieden im gesamten Nahen Osten, im Sudan und im Südsudan, in der Demokratischen Republik Kongo, in Myanmar, das auch durch das Erdbeben schwer getroffen wurde, und in Haiti, wo die Gewalt wütet. In Haiti wurden vor einigen Tagen zwei Ordensfrauen getötet", hieß es weiter.

Rund 20.000 Gläubige waren zuvor auf dem Petersplatz zu der Messe mit Kranken im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 zusammengekommen. Wie schon in den vergangenen zwei Monaten war der Papst zunächst nicht dabei. Stattdessen leitete Erzbischof Rino Fisichella den Gottesdienst. In seinem Predigttext, der verlesen wurde, sprach Franziskus über seine Erfahrung als Kranker.

"Gewiss ist die Krankheit eine der schwierigsten und härtesten Prüfungen des Lebens, bei der wir erfahren, wie zerbrechlich wir sind (...). Selbst in diesen Momenten lässt Gott uns nicht allein, und wenn wir uns ihm überlassen, können wir genau dort, wo unsere Kräfte versagen, den Trost seiner Gegenwart erfahren", so der Papst in seiner Predigt. Die Messe ist erkrankten Menschen gewidmet, die auf Einladung des Vatikans nach Rom gekommen waren.

Auch in diesem Text wandte sich Franziskus an das Gesundheitspersonal. "Liebe Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, wenn ihr euch um eure Patienten kümmert, vor allem um die schwächsten, bietet euch der Herr die Möglichkeit, euer Leben immer wieder zu erneuern, indem ihr es mit Dankbarkeit, Barmherzigkeit und Hoffnung nährt (...). Erlaubt den Kranken, als Geschenk in eure Existenz einzutreten, um euer Herz zu heilen, es von allem zu reinigen, was nicht Nächstenliebe ist, und es mit dem brennenden und süßen Feuer des Mitgefühls zu erwärmen", hieß es weiter.

Der Papst war vor zwei Wochen nach 38 Tagen stationärer Behandlung in einer Klinik in Rom in den Vatikan zurückgekehrt. Nach Angaben des Vatikans vom Freitag hat sich sein Gesundheitszustand weiter gebessert. Weil der Vatikan-Sprecher dabei ankündigte, das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntag könnte "unter veränderten Umständen" stattfinden, hatte es Spekulationen gegeben, Franziskus könnte sich heute der Öffentlichkeit zeigen. Der Einladung aus dem Vatikan sind rund 20.000 Kranke und ihre Begleiter gefolgt.

Das Jubeljahr 2025 hatte mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom in am 24. Dezember 2024 begonnen. Heilige Jahre werden alle 25 Jahre zelebriert, dazwischen gibt es aber auch außerordentliche Heilige Jahre, wie zuletzt 2015/16.