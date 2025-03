Papst verbrachte ruhige Nacht

Der 88-Jährige sei fieberfrei, die Blutwerte seien stabil, hieß es in dem Bulletin. Bei ihrer Prognose bleiben die Ärzte vorsichtshalber zurückhaltend. Die Mediziner wollten zunächst abwarten, ob sich die anfänglichen Verbesserungen in den nächsten Tagen fortsetzen. Seit seiner letzten Atmungskrise vom Montag war Franziskus' Zustand stabil, Verbesserungen zeigten sich zunächst nicht.

Der Papst habe am Samstag in der kleinen Kapelle der privaten Wohnung im zehnten Stock der Klinik gebetet, am Nachmittag habe er geruht und gearbeitet, verlautete aus Vatikan-Kreisen. Franziskus wird weiterhin mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Dies erfolgt zum Teil mit einer Atemmaske und zum Teil durch Kanülen. Über Nacht werde der Papst mit einem Beatmungsgerät auf nicht invasive Weise mechanisch beatmet.

Am Montag hatte der Argentinier zwei Fälle akuter Ateminsuffizienz erlitten, verursacht durch erhebliche Schleimansammlungen in der Lunge und Muskelkrämpfe im Bereich der Bronchien. Daraufhin wurden zwei Bronchoskopien durchgeführt, bei denen Sekret abgesaugt wurde. Seitdem hat der Papst keine akuten Atemkrisen mehr erlitten.

Das Angelus-Gebet vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz fällt an diesem Sonntag zum vierten Mal hintereinander aus. Der Papst wird den Text des Gebets im Wortlaut veröffentlichen. Normalerweise hält das Oberhaupt der katholischen Kirche das Gebet jeden Sonntag zur Mittagszeit vom Fenster des Apostolischen Palastes aus mit Blick auf den Petersplatz.

Die sogenannten Fastenexerzitien der römischen Kurie von Sonntag bis Freitag werden "in spiritueller Gemeinschaft" mit dem erkrankten Papst stattfinden, wie der Vatikan mitteilte. Geleitet werden die Meditationen von dem italienischen Kapuzinerpater Roberto Pasolini, seit November "Prediger des Päpstlichen Hauses". Der Titel der Exerzitien in der vatikanischen Audienzhalle lautet "Die Hoffnung des Ewigen Lebens".

Franziskus steht seit März 2013 an der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Am Donnerstag ist es genau zwölf Jahre her, dass er zum Nachfolger des deutschen Papstes Benedikt XVI. gewählt wurde. Mit seinen 88 Jahren ist der gebürtige Argentinier inzwischen der zweitälteste Pontifex in der Geschichte der katholischen Kirche.

Unterdessen beteten Gläubige weiter für den kranken Papst. Auch aus dem Ausland kamen Gläubige, die vor dem Krankenhaus für den Pontifex beteten. Den 13. Abend in Folge versammelten sich Menschen am Samstagabend auf dem Petersplatz, um für Franziskus den Rosenkranz zu beten. Der Andacht steht jeden Abend ein anderer hochrangiger Kirchenmann vor.