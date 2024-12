Palästinenser: Tote nach Angriff im Gazastreifen

Das israelische Militär begann nach eigenen Angaben in der Nacht auch einen Einsatz in Beit Hanoun im Norden des Palästinensergebiets, um dort die Hamas zu bekämpfen. Zuvor seien Zivilisten angewiesen worden, die Gegend zu verlassen. Vor dem Einrücken der Bodentruppen seien Stellungen der Hamas in dem Gebiet auch aus der Luft angegriffen worden.

Die von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wirft israelischen Einsatzkräften unterdessen vor, einen Krankenhausdirektor festgenommen zu haben. Hussam Abu Safiya und Dutzende weitere Mitarbeiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses seien für Verhöre in eine Einrichtung gebracht worden, teilte die Behörde mit. Israels Armee bestätigte dies auf Anfrage zunächst nicht.

Das israelische Militär habe einige Klinikmitarbeiter nach Verhören wieder freigelassen, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Der Klinikdirektor werde weiter festgehalten. Es gebe derzeit keinen Kontakt zu ihm.

Das Militär hatte nach eigenen Angaben Freitag früh einen Einsatz in der Gegend des Krankenhauses begonnen. Die Hamas nutze die Klinik im Norden des Gazastreifens für militärische Zwecke und als Versteck, hieß es in einer Mitteilung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilte das Vorgehen Israels scharf und warf dem Militär vor, das Gesundheitssystem im Gazastreifen systematisch zu zerlegen. Das Kamal-Adwan-Krankenhaus sei durch den Einsatz außer Betrieb gesetzt worden.