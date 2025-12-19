News Logo
ABO

Palästinenser: Tote bei israelischem Militäreinsatz in Gaza

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Immer wieder tödliche Zwischenfälle
©AFP, APA, EYAD BABA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Israels Militär hat palästinensischen Angaben zufolge trotz geltender Waffenruhe erneut mehrere Palästinenser im Gazastreifen getötet. Mindestens fünf Menschen, unter ihnen auch Kinder, seien in der Stadt Gaza beim Beschuss einer Flüchtlingsunterkunft ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher des von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes mit. Das israelische Militär gab bekannt, dass es das Feuer auf mehrere verdächtige Personen eröffnet habe.

von

Diese hätten sich in militärischen Stellungen jenseits der Waffenstillstandslinie befunden. Zugleich habe man Kenntnis von Berichten, wonach es im Umfeld des Beschusses Opfer gegeben habe. Man prüfe noch die Einzelheiten.

Die Streitkräfte würden jeden Schaden bedauern, der unbeteiligten Personen zugefügt worden sein könnte, hieß es in der Mitteilung. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es immer wieder einzelne tödliche Zwischenfälle im Gazastreifen. Das israelische Militär behält es sich vor, Kommandanten der Hamas gezielt zu töten oder mutmaßliche Stellungen der Miliz anzugreifen.

NUSEIRAT REFUGEE CAMP - PALÄSTINA: FOTO: APA/APA/AFP/EYAD BABA

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zum Teil sind die Dokumente geschwärzt
Politik
Washington beginnt mit Freigabe der Epstein-Akten
US-Außenminister Marco Rubio äußerte sich vor Ukraine-Gesprächen
Politik
Rubio will kein Ukraine-Friedensabkommen aufzwingen
US-Präsident Trump
Politik
Trump schließt Krieg gegen Venezuela nicht aus
Kriegssschäden im Gazastreifen
Politik
UNO erklärt Hungersnot im Gazastreifen für beendet
Archivbild zeigt Übung der US-Armee in Rumänien
Politik
76.000 US-Soldaten bleiben vorerst in Europa
EU-Gipfel in Brüssel mit Selenskyj
Politik
EU-Gipfel einig mehr als 90 Milliarden Euro für Ukraine
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER