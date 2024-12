Palästinenser: Mindestens 20 Tote bei israelischen Angriffen

Die israelische Armee hat nach palästinensischen Angaben am Sonntag bei Angriffen im Gazastreifen mindestens 20 Menschen getötet. Zu den meisten Opfern kam es Medizinern und Anwohnern zufolge im Norden, wo die israelische Armee seit Wochen besonders massiv vorgeht. Mindestens elf Palästinenser starben demnach bei drei Luftangriffen auf Häuser in Gaza-Stadt. Die übrigen Opfer wurden in den Städten Beit Lahiya, Beit Hanoun und in der Flüchtlingssiedlung Jabalia beklagt.

von APA