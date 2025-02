Palästinenser: Israel griff Fahrzeug im Gazastreifen an

Das Fahrzeug sei nach Norden gefahren und deswegen verdächtig gewesen, erklärt das Militär. Man habe das Fahrzeug deswegen aus der Luft beschossen und werde auch künftig jede unmittelbare Bedrohung eigener Soldaten vereiteln.

Der zunächst befürchtete Tod eines Buben bei dem Vorfall habe sich nicht bestätigt, hieß es seitens der Medinziner. Diese hatten zunächst bekannt gegeben, dass der Kleine bei dem Angriff getötet worden sei, erklärten aber später, dass es ihnen gelungen sei, ihn wiederzubeleben.

Nach Aussagen des Außenministers von Katar ist noch nicht klar, wann die nächste Phase der Verhandlungen über die Waffenruhe im Gazastreifen beginnt. Katar stehe mit Israel und der Hamas in Kontakt, um die Gespräche vorzubereiten, sagte Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan in Doha. Sein Land hoffe, in den "nächsten Tagen" etwas Bewegung zu sehen.

Nach dem Abkommen zur Feuerpause sollen die Verhandlungen über die Umsetzung der zweiten Phase vor dem 16. Tag der Waffenruhe beginnen, also am Montag. Diese Phase soll die Freilassung aller verbliebenen Geiseln, einen dauerhaften Waffenstillstand und den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus Gaza umfassen.