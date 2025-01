Österreichischer Kämpfer starb im Ukraine-Krieg

Bei dem toten Kämpfer soll es sich um ein 30-jähriges hierzulande nicht unbekanntes Mitglied der rechtsextremen Identitären Bewegung handeln. Wie die Tageszeitung "Heute" erfuhr, soll der Mann von einer russischen Drohne getötet worden sein. Der Wiener soll schon länger für die Ukraine gegen Russland gekämpft haben, schreibt die "Kronen Zeitung".

Seine ukrainische Lebensgefährtin trauert in einem Instagram-Posting um den Wiener. "Ich bin gerne ein Soldat. Ich kann meine Kameraden nicht verlassen. Ich kam aus einem bestimmten Grund hier her, und ich werde bis zum Ende des Kriegs bleiben", soll er ihr demnach immer wieder gesagt haben.

Das Innenministerium bestätigte, dass "den Sicherheitsbehörden die genannte Person im Zusammenhang mit der rechtsextremen Szene bekannt war". Aus dem Verteidigungsministerium hieß es auf APA-Anfrage, dass es keine Verbindungen des Getöteten zum Bundesheer gebe.

Es ist verboten, in ausländischen Armeen oder der Fremdenlegion zu dienen. "Bei freiwilligem Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates wird die österreichische Staatsbürgerschaft entzogen, selbst wenn die Person dadurch staatenlos wird", teilt das Außenministerium mit. Ein Antrag für einen Entzug der Staatsbürgerschaft müsste allerdings von den Bundesbehörden an die zuständigen Landesbehörden gestellt werden, was wohl in dem Fall ausgeschlossen ist.

Der Wiener Aktivist wird mit der Störung einer Theatervorstellung im Audimax der Universität Wien 2016 durch Teile der Identitären in Verbindung gebracht. Im gleichen Jahr soll er auch in Graz an gewaltsamen Aktionen gegen antifaschistische Demonstranten beteiligt gewesen sein.

Martin Sellner, der ehemalige Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, schrieb auf Telegram und X: "Vor einigen Tagen ist einer meiner ältesten Freunde und Mitstreiter viel zu früh, mit 30 Jahren, von uns gegangen. Er hat seine eigenen Entschlüsse gefasst, einen anderen Pfad gewählt, wodurch sich unsere Wege trennten."

Die Identitären stehen in Österreich ebenso wie ihre Ableger und Splittergruppierungen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Im jüngsten Verfassungsschutzbericht wurde ein "erhöhtes Gefahrenpotenzial für den demokratischen Rechtsstaat" durch die "Neue Rechte" festgestellt, sei deren Ziel doch die "Überwindung der herrschenden demokratischen, rechtsstaatlichen und gesellschaftlichen Ordnung".