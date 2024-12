Die Opferzahl nach einer Explosion in einer Raffinerie des italienischen Energiekonzerns ENI in Calenzano nahe Florenz am Montag steigt. Am Dienstag sind die Leichen von allen drei zunächst noch vermissten Arbeitnehmern geborgen worden. Damit steigt die Bilanz der Todesopfer auf fünf. Zudem gab es 26 Verletzte, zwei davon kämpfen im Krankenhaus um ihr Leben, teilten die Behörden mit. Die Todesopfer müssen zum Teil noch identifiziert werden.

von APA