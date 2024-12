Die neuseeländische Regierung hat am Dienstag vorgeschlagen, Windhundrennen ab 2026 zu verbieten. Nach wie vor würden sich viele Vierbeiner bei den Rennen verletzen, so die Begründung. Die neuseeländische Windhundrennindustrie steht seit langem in der Kritik, nicht genug für das Wohlergehen der Tiere zu tun. In drei Überprüfungen der Branche in den vergangenen zehn Jahren wurden umfassende Änderungen empfohlen.

von APA