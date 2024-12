Mit Spannung war die Reunion des Erfolgstrios bestehend aus Regisseur Jan Philipp Gloger sowie den Akteuren Annette Dasch und Harald Schmidt an der Volksoper erwartet worden. Schließlich hatte man zum Auftakt der Direktion von Lotte de Beer eine "Dubarry" in gänzlich neuem Operettengewand präsentiert. Nun stand am Samstag der Klassiker "Im weißen Rössl" am Programm. Doch sich der Wirkmacht des "Rössls" zu entledigen scheint ungleich schwieriger.

von APA