Neue Angriffe Moskaus und Kiews auf Energieinfrastruktur

Der ukrainische Militärgeheimdienst teilte seinerseits mit, ein ukrainischer Angriff am Freitag habe zu Explosionen an einer Pipeline für Erdölprodukte in der Region Moskau geführt und den Betrieb dort unterbrochen. Dabei seien Leitungen für Benzin, Diesel und Kerosin für die russische Armee zerstört worden.

Russland schoss nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag 98 ukrainische Drohnen über seinem Territorium ab. Allein über der Region Moskau seien elf Drohnen zerstört worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Sechs davon seien auf die russische Hauptstadt zugesteuert. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffe auf Ziele in Russland verstärkt. Sie wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.