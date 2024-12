Netanyahu in Korruptionsprozess erstmals im Zeugenstand

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu tritt am Dienstag erstmals seit Beginn seines Korruptionsprozesses vor mehr als vier Jahren in den Zeugenstand. Die Sitzung mit drei Richtern findet in einem unterirdischen Saal des Tel Aviver Bezirksgerichts statt. Sie war aus Sicherheitsgründen aus Jerusalem verlegt worden. Am Vorabend kritisierte Netanyahu eine "systematische Verfolgung" seiner Person. Es finde eine "brutale Hexenjagd" statt. Medien würden Lügen verbreiten.

von APA